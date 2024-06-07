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Поправки в Налоговый кодекс позволят более эффективно выполнять все социальные обязательства

Новости
Поправки в Налоговый кодекс позволят более эффективно выполнять все социальные обязательства


Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская прокомментировала введение многоступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ в зависимости от величины дохода. Пересмотр основных параметров налоговой системы и увеличение доходов бюджетов своевременен и необходим для решения масштабных общенациональных задач в социальной и в экономической сферах, считает она.

“Предлагается усовершенствовать налоговую систему, предусмотреть амнистию для тех, кто готов "работать вбелую", создать стимулы для малого бизнеса становиться средним, и не только. Предлагаемая прогрессивная шкала не будет касаться «подавляющей части населения». По расчётам Минфина, повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) затронут лишь 3,2% работающих граждан.

Особенно важно, что предусмотрено установление возможности списания 2/3 задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам при условии направления высвобождающихся средств бюджетов регионов на поддержку инвестиций в инфраструктурные проекты. Кроме того, муниципальные образования получат право направлять экономию межбюджетных трансфертов по результатам закупок на реализацию нацпроектов.

Оперативно принятые поправки в Налоговый кодекс позволят гарантировать, что необходимые средства останутся в бюджетах регионов и муниципалитетов. Тем самым НДФЛ теперь будет сразу, то есть напрямую, отправляться в бюджеты субъектов. Эти доходы вернутся обратно территориям, что позволит более эффективно выполнять все социальные обязательства.

Безусловно, все меры, направленные на укрепление бюджетов региона и муниципалитетов, очень важны. Это позволяет своевременно исполнять все социальные обязательства, реализовывать намеченные программы и развивать новые направления”.

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук отмечает, что изменения в налоговой реформе направлены на поддержку наименее обеспеченных слоев населения.

“По оценкам экономистов, более 80 % россиян не затронет повышение налоговых ставок, значительная часть - получит послабления при уплате подоходного налога (НДФЛ). Это преимущественно семьи с детьми и неполные семьи - все те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Как доктор экономических наук прекрасно осознаю, что эффект от принимаемых мер позволит отчасти нивелировать разрыв доходов населения и снизить возможное социальное напряжение. Дополнительные налоговые доходы государства будут взиматься с наиболее обеспеченной части общества. По сути, это введение аналога «налога на роскошь», идея которого обсуждалась в обществе не один год.

Немаловажно, что средства будут направлены исключительно на социальные цели. За счет них предполагается финансирование сразу нескольких новых национальных проектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», - говорит Борис Леонидович.

Согласно свежим данным ВЦИОМ абсолютное большинство россиян (76%) поддерживают введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ.

“Отмечу, что доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них сохранится прежний порядок налогообложения.
К нашим Героям с уважением!” - подчеркивает Председатель Общественной палаты Саратовской области.