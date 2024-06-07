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В школе села Питерка появится обновленное здание для младших классов

Новости
В школе села Питерка появится обновленное здание для младших классов


На прошедшем заседании регионального парламента депутаты поддержали инициативу губернатора Романа Бусаргина по выделению средств на ремонт школы села Питерка.

В этом году корпус начальных классов участвует в федеральной программе капитального ремонта школ. Дополнительно из регионального бюджета были выделены 23 миллиона рублей на проведение работ по укреплению основного каркаса здания.

«Здание начальной школы построено в 1958 году. Со временем оно обветшало и осуществление образовательного процесса стало небезопасным, было принято решение о прекращении эксплуатации старого здания школы. В этом году мы попали в федеральную программу ремонта, однако как только приступили к работам, специалистами было выявлено, что фундамент, стены, потолки – всё требует укрепления. Глава региона Роман Бусаргин принял решение о выделении дополнительных средств и теперь мы можем провести все необходимые противоаварийные работы, чтобы с нового учебного года ребята пришли практически в новую школу», – отметила директор МОУ «СОШ с.Питерка» Анастасия Захарова.

В отремонтированном здании с 1 сентября смогут учиться дополнительно 250 детей, обучение будет проходить только в первую смену. Родители учеников такую новость восприняли с большой радостью:

«Благодаря обновлению нашей школы дети будут учится в первую смену, что является, по-моему мнению, правильным решением. Дочка сможет посещать больше кружков и секций, вовремя делать домашнее задание. Это удобно и родителям, и детям», — рассказала мама ученицы 3 класса Наталья Акопян.

У жительницы села Питерки Алены Сидоровой в школе обучается сын, а дочери предстоит только стать первоклашкой:

«В этом году мой сын идет в пятый класс, дочка идет в первый класс. Я очень рада, что они будут ходить в школу вместе и возвращаться из школы, учить уроки, ведь будут учиться в первую смену. Родителям это, конечно, большая помощь».