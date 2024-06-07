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На Всероссийском конкурсе отметили финансистов Саратовской области

Новости
На Всероссийском конкурсе отметили финансистов Саратовской области

Стали известны имена победителей XVII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». В нем приняли участие 276 муниципальных образований из 60 субъектов России. Федеральными экспертами оценивалось качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью, качество бюджетного планирования и исполнения бюджета, открытость и прозрачность управления финансами и другие показатели.

Энгельсский район награжден дипломом II степени.

Напомним, рекомендации от регионального минфина на участие от Саратовской области получили также Аткарский и Озинский муниципальные районы, городские округа г. Саратов и п. Михайловский.

Торжественная церемония награждения прошла в рамках Всероссийской конференции «Бюджетная политика муниципальных образований в современных условиях» в Москве.