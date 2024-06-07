Проект развития Карты жителя Саратовской области занял 2 место на FINOPOLIS.365

просмотров: 127

Кейс-чемпионат молодежной программы FINOPOLIS.365 проходил на площадке Саратовской государственной юридической академии 4 и 5 июня.Участники турнира в командах работали над бизнес-задачами, анализировали возможности применения цифровых технологий на финансовом рынке, предлагали решения актуальных проблем по предлагаемым организаторами кейсам. За каждой командой был закреплен 1 наставник и 1 ментор от кейсодержателя. Всего на чемпионате команды защитили 14 проектов.Министерством цифрового развития и связи области для участников был предложен кейс, в котором необходимо было решить задачу по развитию Карты жителя Саратовской области.Данный кейс был выбран тремя командами: ФинКоты, Запятые и Финwomаn. Первая команда предложила концепцию модернизации портала картажителя64.рф и привлечение активной аудитории за счет развития программы лояльности покупки билетов на спортивные мероприятия. Команда «Запятые» предложила создать мобильное приложение Карты жителя с собственным дизайном - «Точка.Саратов». Последняя команда предложила привлекать граждан различных возрастов с помощью бонусной системы поощрения, а также редизайна портала и создания специального чат-бота, которым можно воспользоваться, чтобы узнать об интересных местах и мероприятиях, проходящих в регионе.По итогам экспертной оценки жюри работа команды Финwomаn - Анастасии Анталик, Алены Машковой, Светланы Абрашкиной среди 14 презентованных проектов в рамках кейс-чемпионата заняла второе место.«Ребята достойно защищали свои проекты, продемонстрировав высокий уровень знаний в области финансовых технологий, умение работать в команде и принимать быстрые решения. Каждая команда представила инновационные идеи, продемонстрировала творческие и технические способности. Уверен, этот кейс-чемпионат замотивирует участников на высокие достижения в будущем. Желаю им успехов в развитии!» - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.