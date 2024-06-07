С сентября саратовские студенты-целевики начнут получать дополнительную стипендию

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«Ранее говорил о том, что постоянно работаем над мерами поддержки молодых специалистов. И дополнительная стипендия – это одно из решений. Получать деньги будут те, кто заключил договор о целевом обучении с государственными и муниципальными образовательными организациями области.Выплаты коснутся тех, кто учится очно в высших и профессиональных образовательных организациях по направлению «Педагогическое образование» по 6 профилям: филологическое образование, информатика, физика, иностранный язык, математика, химия. А также по программе среднего профессионального образования по специальности «Преподавание в начальных классах».В высших учебных заведениях размер дополнительной стипендии составит по 10 тысяч рублей в месяц, в колледжах и техникумах – по 7 тысяч. Претендовать смогут и те, кто только поступил, и те, кто уже учится. Главное – успешно сдавать сессию.»