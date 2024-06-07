Победители Российской студенческой весны станут участниками Гастрольного тура

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XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования прошел в Саратове с 26 мая по 1 июня 2024 года и стал одних из массовых молодёжных конкурсных мероприятий в России для студентов вузов. Фестиваль был приурочен к 90-летию со Дня рождения первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина и прошел под слоганом, который выбрали участники Программы — «Студвесна. Ближе к звёздам».В 2024 году победители и лучшие участники фестиваля станут артистами IV Гастрольного тура победителей Российской студенческой весны. В течение месяца более 100 лауреатов фестиваля проедут по всей стране и представят концертные программы. Старт и финал проекта пройдёт в «Молодежных столицах России — 2024»: Москва и Владивосток. Студенты представят совершенно новое шоу, которое создадут специально для Гастрольного тура, посвященное Году семьи.«В лучших традициях Российской студенческой весны мы пригласим активных и неравнодушных ребят стать частью большого, яркого и каждый год ожидаемого молодежного творческого события — Гастрольного тура победителей Студвесны. Это будет новая концертная постановка под руководством режиссерко-постановочной группы с лучшими номерами фестиваля в Саратове, где ребята со всей страны после отбора смогут и после проекта показать свое творчество и талант. Для нас это крайне важно, чтобы, как говорится в слогане этого года, они стали ближе к звёздам», — отметила руководитель Программы поддержки и развития молодёжного творчества «Российская студенческая весна» Валерия Позикова.Отметим, что с 2021 года Гастрольный тур победителей Студвесны проходит ежегодно. За три года проекта студенты показали концертные программы уже в 18 городах России: Казань, Ульяновск, Самара, Волгоград, Элиста, Ставрополь, Краснодар, Судак, Томск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Саратов, Тольятти, Чебоксары, Нижний Новгород и Мелитополь. Конец формыНапомним, что учредителями и организаторами фестиваля в 2024 году являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Правительство Саратовской области. Фестиваль пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Генеральный партнер фестиваля — Сбер.«31 мая 2024 года мы стали свидетелями знакового события: более 200 человек стали лауреатами и победителями на Российской Студвесне. И этот фестиваль стал важен не только для Саратовской области, но и для всей страны. Стоит отметить, для ребят продолжается конкурсная история, где теперь они смогут стать частью нового проекта Программы. Уверен, что для каждого — это первый шаг навстречу к мечте, а лучшие из лучших получат уникальный шанс представить свой талант еще большему числу жителей нашей страны», - отметил управляющий Саратовским отделением Сбербанка Александр Решетняк.«Российская студенческая весна» — единственный в России фестиваль студенческого творчества, который реализуется уже больше 30 лет — с 1992 года. Ежегодно в проекте участвуют более 1 000 000 студентов из 89 субъектов нашей страны, которые представляют более 1 200 образовательных организаций. Главная цель фестиваля — совершенствование системы поддержки молодёжного творчества, развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе сохранение и популяризация культурного и династического наследия народов России.