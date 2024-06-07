В Саратовской области вынесен приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями

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Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, направленным по поручению прокурора области Сергея Филипенко в порядке ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования.Ход и результаты расследования находились на личном контроле руководителя региональной прокуратуры.В суде установлено, что в период с 13 ноября по 29 декабря 2020 г. подсудимый, занимая должность исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования «Город Саратов», не организовал проведение экспертизы по определению достоверности стоимости работ по утилизации строительных отходов, образовавшихся при реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1.Так, руководитель комитета подписал с коммерческой организацией, выполнявшей строительные работы, дополнительное соглашение к муниципальному контракту на утилизацию дополнительно образовавшихся объемов отходов, а затем акт о приемке выполненных работ на сумму свыше 18,6 млн рублей, в то время как строительная организация за утилизацию оплатила около 1,5 млн рублей.Тем самым бюджету муниципалитета причинен материальный ущерб в размере более 17 млн рублей, что повлекло тяжкие последствия.В ходе расследования на принадлежащее подсудимому имущество наложен арест.Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах и организациях, сроком на 1 год.Прокуратура проверит законность приговора и рассмотрит вопрос о необходимости его обжалования в апелляционном порядке.