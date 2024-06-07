7 июня 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:30 | 06 июня
В Саратовской области вынесен приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями
18:00 | 06 июня
Саратовская область возглавила топ-5 Росагролизинга по приобретению тракторов в 2024 году
17:00 | 06 июня
Подписаны соглашения о расширении Группы Компаний «Саратов-Птица» и АО «Племзавод Трудовой»
16:30 | 06 июня
В СГЮА обсудили ключевые требования к молодым специалистам
16:00 | 06 июня
1,5 тысячи детей участников СВО отдохнут в этом году в оздоровительных учреждениях области
15:00 | 06 июня
На новом компьютерном томографе в Петровской больнице выполнено более 2 тыс. исследований
14:30 | 06 июня
В области увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования
14:00 | 06 июня
В Саратовской области миграционная убыль снизилась более чем в 4 раза
13:00 | 06 июня
Под Саратовом отремонтируют улицу Пушкина за 100 млн рублей
11:51 | 06 июня
Иностранные студенты будут читать стихи Пушкина в день рождения поэта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области вынесен приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями

Новости
Волжский районный суд г. Саратов вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Александра Гусева. Он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).


Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, направленным по поручению прокурора области Сергея Филипенко в порядке ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования.

Ход и результаты расследования находились на личном контроле руководителя региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в период с 13 ноября по 29 декабря 2020 г. подсудимый, занимая должность исполняющего обязанности председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования «Город Саратов», не организовал проведение экспертизы по определению достоверности стоимости работ по утилизации строительных отходов, образовавшихся при реконструкции транспортной развязки на станции Трофимовский-1.

Так, руководитель комитета подписал с коммерческой организацией, выполнявшей строительные работы, дополнительное соглашение к муниципальному контракту на утилизацию дополнительно образовавшихся объемов отходов, а затем акт о приемке выполненных работ на сумму свыше 18,6 млн рублей, в то время как строительная организация за утилизацию оплатила около 1,5 млн рублей.

Тем самым бюджету муниципалитета причинен материальный ущерб в размере более 17 млн рублей, что повлекло тяжкие последствия.В ходе расследования на принадлежащее подсудимому имущество наложен арест.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти в государственных и муниципальных органах и организациях, сроком на 1 год.

Прокуратура проверит законность приговора и рассмотрит вопрос о необходимости его обжалования в апелляционном порядке.