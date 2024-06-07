В СГЮА обсудили ключевые требования к молодым специалистам

просмотров: 168

5 июня на площадке Саратовской государственной юридической академии (СГЮА) встретились ведущие представители юридического сообщества, чтобы обсудить принципы формирования ключевых требований к молодым специалистам в сфере юриспруденции в секторе защиты бизнеса, а также структурировать запросы по подготовке профессиональных кадров.Мероприятие состоялось в рамках IV Саратовского юридического форума «Роль права в обеспечении национальной безопасности современной России».Успешный старт и устойчивый карьерный рост в сфере юриспруденции во многом обусловлены соответствием полученных знаний потребностям работодателей. Получение практических навыков, позволяющих эффективно решать актуальные задачи, в том числе по защите бизнеса, является бесспорным преимуществом для молодых юристов.Модератор заседания Анна Савин-Кровякова, генеральный директор АНО «Институт правовой грамотности и поддержки предпринимательства», отметила: «Начиная с 2023 года в трех городах РФ (г. Москва, г. Саратов, г. Казань) реализуется комплексный просветительский проект в области права – «Молодежная школа юриста» (МШЮ) при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в г. Москве, направленный на повышение правовой грамотности школьников, профессиональную ориентацию подростков в сфере юриспруденции. Проект активно набирает популярность, что подтверждает наличие потребности общества в масштабировании программы».Ректор ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия», кандидат юридических наук Екатерина Ильгова отметила: «Каждый современный вуз неизбежно задается вопросом о том, какими навыками и компетенциями должен обладать его выпускник, чтобы он был максимально конкурентоспособным и востребованным на рынке труда. И ответ на него мы стараемся найти в тесном взаимодействии с потенциальными работодателями».В рамках прошедшего совета СГЮА заключены ряд соглашений о сотрудничестве с образовательными учреждениями и коммерческими структурами, направленные на организацию совместных научных и просветительских мероприятий, проведении фундаментальных и прикладных научных исследований, повышении квалификации работников и обучающихся, правовом сопровождении различных сфер деятельности, в том числе агро-промышленного комплекса, реализации сетевых магистерских программ и разработке новых программ дополнительного профессионального образования и других.