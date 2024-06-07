В области увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования

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Объем финансирования инициативных проектов из областного бюджета по поручению Губернатора области Романа Бусаргина в этом году составил 140 млн. рублей. Теперь общая сумма поддержки составляет 170 млн. рублей. Основная причина – популярность программы среди местных жителей.«Выделение дополнительных средств в течение одного года на реализацию инициативных проектов – прорывное решение Губернатора, - считает глава Ершовского МР Константин Мызников. - Огромная благодарность за поддержку этого решения депутатам областной Думы. Именно из таких разносторонних шагов жители отдаленных районов видят поддержку, и в свою очередь, ответят еще более активным участием в программе, становясь сореализаторами решения вопросов местного значения».Всего в этом году планировалось реализовать 130 инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Но теперь будет проведен дополнительный конкурс.Глава Базарно-Карабулакского МР Наталья Трошина подчеркнула:«Благодаря выделению дополнительных средств на реализацию инициативных проектов мы сможем расширить охват программой поддержки местных инициатив поселений нашего района. Благодаря неравнодушию и поддержке Губернатора области и депутатов областной Думы впервые пройдет дополнительный отбор проектов. Это великолепный шанс для тех, кто по тем или иным причинам не смог победить весной».