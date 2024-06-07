В области увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования
На заседании Саратовской областной Думы депутаты выделили 30 млн. рублей на реализацию инициативных проектов.
Объем финансирования инициативных проектов из областного бюджета по поручению Губернатора области Романа Бусаргина в этом году составил 140 млн. рублей. Теперь общая сумма поддержки составляет 170 млн. рублей. Основная причина – популярность программы среди местных жителей.
«Выделение дополнительных средств в течение одного года на реализацию инициативных проектов – прорывное решение Губернатора, - считает глава Ершовского МР Константин Мызников. - Огромная благодарность за поддержку этого решения депутатам областной Думы. Именно из таких разносторонних шагов жители отдаленных районов видят поддержку, и в свою очередь, ответят еще более активным участием в программе, становясь сореализаторами решения вопросов местного значения».
Всего в этом году планировалось реализовать 130 инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Но теперь будет проведен дополнительный конкурс.
Глава Базарно-Карабулакского МР Наталья Трошина подчеркнула:
«Благодаря выделению дополнительных средств на реализацию инициативных проектов мы сможем расширить охват программой поддержки местных инициатив поселений нашего района. Благодаря неравнодушию и поддержке Губернатора области и депутатов областной Думы впервые пройдет дополнительный отбор проектов. Это великолепный шанс для тех, кто по тем или иным причинам не смог победить весной».
Объем финансирования инициативных проектов из областного бюджета по поручению Губернатора области Романа Бусаргина в этом году составил 140 млн. рублей. Теперь общая сумма поддержки составляет 170 млн. рублей. Основная причина – популярность программы среди местных жителей.
«Выделение дополнительных средств в течение одного года на реализацию инициативных проектов – прорывное решение Губернатора, - считает глава Ершовского МР Константин Мызников. - Огромная благодарность за поддержку этого решения депутатам областной Думы. Именно из таких разносторонних шагов жители отдаленных районов видят поддержку, и в свою очередь, ответят еще более активным участием в программе, становясь сореализаторами решения вопросов местного значения».
Всего в этом году планировалось реализовать 130 инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Но теперь будет проведен дополнительный конкурс.
Глава Базарно-Карабулакского МР Наталья Трошина подчеркнула:
«Благодаря выделению дополнительных средств на реализацию инициативных проектов мы сможем расширить охват программой поддержки местных инициатив поселений нашего района. Благодаря неравнодушию и поддержке Губернатора области и депутатов областной Думы впервые пройдет дополнительный отбор проектов. Это великолепный шанс для тех, кто по тем или иным причинам не смог победить весной».