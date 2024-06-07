7 июня 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:30 | 06 июня
В Саратовской области вынесен приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями
18:00 | 06 июня
Саратовская область возглавила топ-5 Росагролизинга по приобретению тракторов в 2024 году
17:00 | 06 июня
Подписаны соглашения о расширении Группы Компаний «Саратов-Птица» и АО «Племзавод Трудовой»
16:30 | 06 июня
В СГЮА обсудили ключевые требования к молодым специалистам
16:00 | 06 июня
1,5 тысячи детей участников СВО отдохнут в этом году в оздоровительных учреждениях области
15:00 | 06 июня
На новом компьютерном томографе в Петровской больнице выполнено более 2 тыс. исследований
14:30 | 06 июня
В области увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования
14:00 | 06 июня
В Саратовской области миграционная убыль снизилась более чем в 4 раза
13:00 | 06 июня
Под Саратовом отремонтируют улицу Пушкина за 100 млн рублей
11:51 | 06 июня
Иностранные студенты будут читать стихи Пушкина в день рождения поэта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В области увеличено финансирование программы инициативного бюджетирования

Новости
На заседании Саратовской областной Думы депутаты выделили 30 млн. рублей на реализацию инициативных проектов.




Объем финансирования инициативных проектов из областного бюджета по поручению Губернатора области Романа Бусаргина в этом году составил 140 млн. рублей. Теперь общая сумма поддержки составляет 170 млн. рублей. Основная причина – популярность программы среди местных жителей.

«Выделение дополнительных средств в течение одного года на реализацию инициативных проектов – прорывное решение Губернатора, - считает глава Ершовского МР Константин Мызников. - Огромная благодарность за поддержку этого решения депутатам областной Думы. Именно из таких разносторонних шагов жители отдаленных районов видят поддержку, и в свою очередь, ответят еще более активным участием в программе, становясь сореализаторами решения вопросов местного значения».

Всего в этом году планировалось реализовать 130 инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор. Но теперь будет проведен дополнительный конкурс.

Глава Базарно-Карабулакского МР Наталья Трошина подчеркнула:

«Благодаря выделению дополнительных средств на реализацию инициативных проектов мы сможем расширить охват программой поддержки местных инициатив поселений нашего района. Благодаря неравнодушию и поддержке Губернатора области и депутатов областной Думы впервые пройдет дополнительный отбор проектов. Это великолепный шанс для тех, кто по тем или иным причинам не смог победить весной».