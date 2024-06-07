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Саратовская область возглавила топ-5 Росагролизинга по приобретению тракторов в 2024 году

Новости
Саратовская область возглавила топ-5 Росагролизинга по приобретению тракторов в 2024 году

30% объема поставок тракторов за первые пять месяцев текущего года приходится на пять российских регионов, сообщили аналитики АО «Росагролизинг».

Согласно данным Росагролизинга, возглавила топ-5 Саратовская область, аграрии которой чаще всего приобретали сельхозтехнику. Также в первую пятерку вошли Краснодарский край, Рязанская, Оренбургская и Самарская области.

Наиболее популярны у сельхозтоваропроизводителей модели тракторов Кировец, Ростсельмаш и Беларус.

«Современная энергонасыщенная и высокопроизводительная техника – залог успешного проведения полевых работ и хорошего урожая. Поэтому аграрии Саратовской области не первый год активно пользуются льготными программами Росагролизинга и участвуют в специальных акциях компании с максимально выгодными условиями. По итогам 2023 года Саратовская область занимает 3 место в России и 2 место в ПФО по объемам вложений Росагролизинга», - отметил зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский и еще раз поблагодарил генерального директора компании Павла Косова за сотрудничество и доверие, которое оказало АО «Росагролизинг», выбрав регион в качестве площадки для проведения 11-го Открытого чемпионата России по пахоте в 2024 году.