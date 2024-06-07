Подписаны соглашения о расширении Группы Компаний «Саратов-Птица» и АО «Племзавод Трудовой»
Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин. «На Петербургском международном экономическом форуме обсудили с инвесторами возможности реализации новых проектов на двух крупных предприятиях в сфере сельского хозяйства.
Подписали соглашения о расширении Группы Компаний «Саратов-Птица» и АО «Племзавод «Трудовой» на общую сумму почти 2,5 млрд рублей.
Группа Компаний «Саратов-Птица» - один из крупнейших агрохолдингов региона, объединивший пять птицефабрик.
Предприятие планирует построить на базе Лысогорской птицефабрики в поселке Расково (Гагаринский район) цех по переработке куриного мяса производительностью 4 тысячи голов птицы в час. Производство будет на 90% автоматизировано. Планируется реализация полного цикла переработки: от поступления птицы до производства мясопродуктов.
В Энгельсском районе на базе Покровской птицефабрики в этом году начнется строительство комбикормового завода. Мощности предприятия предполагают выпуск нескольких видов комбикормов для птиц, а его производительность будет достигать до 20 тонн сырья в час.
Племзавод «Трудовой» - самый крупный поставщик молока в регионе.
Для увеличения мощностей планируется построить еще один животноводческий комплекс молочного направления на 1200 голов коров. С выходом на проектную мощность общий объем производства молока по предприятию составит 86 тысяч тонн в год, в том числе в рамках нового проекта – 14,6 тысячи тонн в год.
На территории предприятия появится новый комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Там будут содержать порядка 1500 голов телят.
На участках, где выращиваются кормовые культуры, будет переоборудована система орошения. Полив будет осуществляться с помощью современных низконапорных дождевальных машин. Это позволит в 2 раза сократить потребление электроэнергии и уменьшить потери воды при поливе в жару и ветреную погоду», - сообщил губернатор.