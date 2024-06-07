Подписаны соглашения о расширении Группы Компаний «Саратов-Птица» и АО «Племзавод Трудовой»

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Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Роман Бусаргин. «На Петербургском международном экономическом форуме обсудили с инвесторами возможности реализации новых проектов на двух крупных предприятиях в сфере сельского хозяйства.Подписали соглашения о расширении Группы Компаний «Саратов-Птица» и АО «Племзавод «Трудовой» на общую сумму почти 2,5 млрд рублей.Группа Компаний «Саратов-Птица» - один из крупнейших агрохолдингов региона, объединивший пять птицефабрик.Предприятие планирует построить на базе Лысогорской птицефабрики в поселке Расково (Гагаринский район) цех по переработке куриного мяса производительностью 4 тысячи голов птицы в час. Производство будет на 90% автоматизировано. Планируется реализация полного цикла переработки: от поступления птицы до производства мясопродуктов.В Энгельсском районе на базе Покровской птицефабрики в этом году начнется строительство комбикормового завода. Мощности предприятия предполагают выпуск нескольких видов комбикормов для птиц, а его производительность будет достигать до 20 тонн сырья в час.Племзавод «Трудовой» - самый крупный поставщик молока в регионе.Для увеличения мощностей планируется построить еще один животноводческий комплекс молочного направления на 1200 голов коров. С выходом на проектную мощность общий объем производства молока по предприятию составит 86 тысяч тонн в год, в том числе в рамках нового проекта – 14,6 тысячи тонн в год.На территории предприятия появится новый комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого скота. Там будут содержать порядка 1500 голов телят.На участках, где выращиваются кормовые культуры, будет переоборудована система орошения. Полив будет осуществляться с помощью современных низконапорных дождевальных машин. Это позволит в 2 раза сократить потребление электроэнергии и уменьшить потери воды при поливе в жару и ветреную погоду», - сообщил губернатор.