1,5 тысячи детей участников СВО отдохнут в этом году в оздоровительных учреждениях области

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В настоящее время министерство труда и социальной защиты области организует отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на диспансерном учете, а также детей участников СВО в круглогодичном режиме«В этом году министерством планируется охватить отдыхом и оздоровлением 1,5 тысячи детей из семей участников специальной военной операции. При этом большая часть – 800 детей – отдохнут летом», - рассказали в региональном минтруде.«Семьи участников специальной военной операции не первый год пользуются предоставленной возможностью отправить детей на отдых и оздоровление. Это здорово, что ребята могут провести лето с пользой, в учреждениях всегда проводится большая работа по обеспечению разнообразного досуга. А их папы, находясь далеко от дома, могут быть уверены, что дети во время каникул смогут прекрасно отдохнуть», - считает руководитель Комитета семей воинов Отечества в Саратовской области Екатерина Васинкина.Подробную информацию по отдыху и оздоровлению льготных категорий граждан можно узнать по телефону министерства: (845-2) 98-26-54, а также в районных управлениях соцподдержки населения и в комитетах социальной поддержки населения Саратова и Энгельса.Ведомство активно занимается вопросами организации отдыха детей из семей, члены которых участвуют в специальной военной операции. Бесплатные путевки предоставляются детям жителей региона, призванных на военную службу по мобилизации либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.Подробнее узнать о военной службе по контракту можно на «горячей линии» по номеру 117, в пунктах отбора (по месту жительства), а также на портале «Госуслуги» или сайте службапоконтракту.рф. Адрес пункта отбора: Саратов, ул.Буровая, д. 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20.