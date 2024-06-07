На новом компьютерном томографе в Петровской больнице выполнено более 2 тыс. исследований

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Благодаря федеральному проекту модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Петровскую районную больницу был закуплен новый современный компьютерный томограф.Новое оборудование пришло на смену морально устаревшему аппарату прошлого поколения. Исследование проводится по клиническим показаниям и по направлению лечащего врача и позволяет обследовать грудную клетку, органы брюшной полости и забрюшинного пространства, малый таз, позвоночник, конечности, череп с головным мозгом, околоносовые пазухи, височные кости, сосуды. В 2024 году проведено уже более 2000 исследований, которые позволили выявить различные заболевания.«Ещё несколько лет назад компьютерная томография проводилась только в крупных медицинских учреждениях областного центра. Сегодня такую возможность имеют жители практически всех районов Саратовской области, в том числе и Петровского. В этом и есть огромное практическое преимущество программы модернизации первичного звена здравоохранения», - поделилась главный врач районной больницы Галина Вольф.