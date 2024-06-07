В Саратовской области миграционная убыль снизилась более чем в 4 раза

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Тенденция к снижению миграционной убыли наблюдается не первый год. Например, если в первом квартале 2022 года убыло 2785 человек, то в 2023 – 1090 человек.Напомним, ситуация с миграционным оттоком начала стабилизироваться с июня прошлого года. В 2023 году по итогам 7 месяцев миграционная убыль снизилась в 4,7 раза по сравнению с 2022 годом.