В Саратовской области миграционная убыль снизилась более чем в 4 раза
В январе-марте этого года, по данным статистики, миграционная убыль составила 250 человек, что в 4,3 раза меньше, чем в первом квартале 2023 года.
Тенденция к снижению миграционной убыли наблюдается не первый год. Например, если в первом квартале 2022 года убыло 2785 человек, то в 2023 – 1090 человек.
Напомним, ситуация с миграционным оттоком начала стабилизироваться с июня прошлого года. В 2023 году по итогам 7 месяцев миграционная убыль снизилась в 4,7 раза по сравнению с 2022 годом.
Тенденция к снижению миграционной убыли наблюдается не первый год. Например, если в первом квартале 2022 года убыло 2785 человек, то в 2023 – 1090 человек.
Напомним, ситуация с миграционным оттоком начала стабилизироваться с июня прошлого года. В 2023 году по итогам 7 месяцев миграционная убыль снизилась в 4,7 раза по сравнению с 2022 годом.