Под Саратовом отремонтируют улицу Пушкина за 100 млн рублей

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В этом году по нацпроекту Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги» будут восстановлены две магистрали по улице А. С. Пушкина.Одна из них – дорога регионального значения. Это автоподъезд к селу Терса в Вольском районе. Протяженность трассы – 3,5 км. Она проходит по селу, в том числе, более 600 метров – по улице Пушкина. На сегодняшний день работы выполнены на 98%. Дорожникам осталось установить пешеходное ограждение – 168 метров, и работы будут завершены. На этой дороге ремонт выполняли по технологии холодной регенерации, которая связана с переработкой старого дорожного полотна. Стоимость работ 101 млн рублей.Ещё один объект – муниципальный и находится в Энгельсе – ул. Пушкина. В этом году был продолжен ремонт данной улицы на участке от Телеграфной до Набережной Рудченко. Протяженность – 350 метров.Напомним, что ранее по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Энгельсе также был отремонтирован участок улицы Пушкина на отрезке от Телеграфной до Нестерова. Сама дорога ведет к скверу имени Пушкина. Это центральная часть города, которая ведет к школе №12, детской поликлинике, набережной, ярмарке.Кроме того, в 2021 году по нацпроекту был выполнен ремонт участка дороги по улице имени Яблочкова. Эта дорога ведет к Саратовской областной библиотеке для детей и юношества имени Пушкина. Протяженность составила около 400 метров.