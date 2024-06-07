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Иностранные студенты будут читать стихи Пушкина в день рождения поэта

Новости
Иностранные студенты будут читать стихи Пушкина в день рождения поэта

6 июня в России отмечается большой праздник – 225 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя, классика отечественной и мировой литературы Александра Сергеевича Пушкина.

К юбилею поэта областная научная библиотека подготовила праздничную программу «Пушкин – наше всё», которая включает разнообразные офлайн- и онлайн-мероприятия, а также книжные выставки.

Откроет программу 6 июня в 12.00 литературный вечер «Пушкинский день – День русского языка». В библиотеке соберутся члены Саратовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», руководители литературных объединений библиотек области, представители литературных музеев, литературная общественность города Саратова. Ведущая праздника – артистка Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва Жанна Волошина.

6 июня в 14.00 библиотека приглашает на литературное размышление «Поэзия, неподвластная времени». Увлекательный интерактив, квиз, литературные чтения и музыкальные номера создадут особую атмосферу многогранного и всеобъемлющего мира пушкинских произведений.

6 июня в 18.00 в честь Пушкинского дня России и Дня русского языка министерство внутренней политики и общественных отношений области и библиотека проводят поэтический вечер, на котором стихотворения, написанные А. Пушкиным и посвящённые ему, прочитают иностранные студенты, обучающиеся в вузах Саратова, представители национально-культурных объединений Саратовской области и учащиеся языковых школ города.

Вход на все мероприятия свободный.