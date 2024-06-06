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Более 10 тыс. жителей области стали участниками акций «Сад памяти» и «Сохраним лес»

Новости
Более 10 тыс. жителей области стали участниками акций «Сад памяти» и «Сохраним лес»


Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога.

«Это праздник всех, кто работает в этой отрасли, всех, кто держит высокую планку. Праздник представителей общественных организаций, которые вносят весомый вклад в реализацию благополучия области. Большое спасибо ветеранам-экологам. Это также праздник всех неравнодушных граждан, которые участвуют в различных экологических акциях», - поприветствовал собравшихся министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Он поблагодарил присутствующих за сотрудничество в решении природоохранных задач в регионе и поделился планами на текущий год.

«Благодаря участию в национальном проекте «Экология» в Саратовской области чистят русла рек, высаживают леса, мы включились в экономику замкнутого цикла, в рекультивацию объектов накопленного вреда. Все эти работы мы продолжим реализовывать и в последующие годы», - уверен Константин Доронин.

По его словам, саратовцы активно включаются в экологическую повестку. В прошлом году в области проведено более 200 различных экологических мероприятий, в которых приняло участие более 55 тысяч жителей региона.

«Наиболее крупные и значимые акции, направленные на воспитание патриотизма и помогают лесовосстановлению - это «Сад памяти» и «Сохраним лес!». Совокупно в двух лесопосадочных акциях приняли участие более 10 тысяч человек и высажено около 12 млн сеянцев и саженцев деревьев. Также пользуется популярностью акция по уборке берегов водоемов «Вода России». В этом году почти полтысячи человек пришли убрать мусор на берег Волги на остров «Городские пески». Конечно, это не может не радовать», - озвучил цифры министр.

Особо отличившихся в сфере защиты окружающей среды отметили наградами.

В рамках мероприятия прошли мастер-классы и эко-урок. Вниманию собравшихся представили тематическую фотовыставку, познакомили с животным и растительным миром экоцентра.