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В Саратовской области на 13% вырастет выпуск специалистов технических и естественных наук

Новости
В Саратовской области на 13% вырастет выпуск специалистов технических и естественных наук


Обеспечение предприятий кадрами обсудили на заседании Общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

Востребованность молодых специалистов на рынке труда растет. По предоставленным минпромэнерго данным, в этом году вузы Саратовской области планируют выпустить 3 тысячи выпускников по специальностям технических и естественных наук, что на 13% выше уровня 2023 года. В том числе, 109 человек – по целевому обучению. При этом спрос на кадры пока выше предложения.

Заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин напомнил, что выпускники определенных специальностей при трудоустройстве на заводы могут получить «подъемные»: «У нас реализован проект предоставления стимулирующих выплат молодым специалистам, которые в течение первого года после выпуска приходят работать на промышленные предприятия. Более 100 специалистов уже получили средства. После выпускной кампании ожидаем новый приток выпускников, претендующих на господдержку».

О подготовке инженерно-технических кадров рассказал проректор по науке и инновациям СГТУ имени Гагарина Ю.А. Игорь Остроумов. По его словам, в регионе специалистов для обрабатывающих отраслей промышленности и предприятий энергетики готовят 3 вуза: СГУ, СГТУ и Вавиловский университет.

Для привлечения специалистов Игорь Остроумов предложил работодателям развивать новые формы взаимодействия с высшими учебными заведениями. Это, в частности, выполнение вузами НИОКР по заказу предприятия с подключением старшекурсников к исследованию, конкурсы для студентов по проблематике предприятия, дополнительная квалификация выпускников за счет завода, работу совместных молодежных лабораторий и малых инновационных предприятий.

Проректор также выразил мнение, что эффективным решением может стать обустройство в университетах специализированных аудиторий с оборудованием от компаний, что позволит студентам на практике ознакомиться с инструментарием и задачами, с которыми они столкнутся в профессиональной деятельности.