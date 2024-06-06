6 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
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17:00 | 05 июня
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Саратовцы презентуют продукты и услуги на московском туристическом рынке

Новости
Саратовцы презентуют продукты и услуги на московском туристическом рынке

Предприниматели сферы туризма приглашаются к участию в бизнес-миссии в Москву, которая пройдет с 14 по 16 июня.

Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития области и министерства культуры области в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство».

Участники бизнес-миссии смогут презентовать продукты и услуги на московском рынке; принять участие в деловых встречах и переговорах с потенциальными партнерами; посетить туристические объекты Москвы; принять участие в деловой программе Российского туристического форума «Путешествуй» и Международной выставке-форуме «Россия».

Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 11 июня по ссылке: https://kurl.ru/ulpeS.