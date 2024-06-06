В Марксовской ветлаборатории начнут определять наличие антибиотиков в пищевых продуктах

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Спектр оказываемых услуг лаборатории дополнился новым показателем - определение антибиотиков в пищевых продуктах.Комиссия оценила обеспеченность лаборатории необходимым оборудованием, опыт и квалификацию персонала, соответствие помещений установленным требованиям.По результатам экспертизы комиссией установлено соответствие лаборатории национальным критериям аккредитации.Отметим, что Марксовская ветеринарная лаборатория аккредитована с 2014 года. В компетенцию входят паразитологические, бактериологические, и серологические методы диагностики, а также исследования пищевых продуктов, кормов растительного и животного происхождения по показателям качества и безопасности.