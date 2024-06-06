6 июня 2024 ЧЕТВЕРГ
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15:01 | 05 июня
Почти 90 млн рублей выделят на обеспечение инфраструктурой земельных участков многодетных семей
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Почти 90 млн рублей выделят на обеспечение инфраструктурой земельных участков многодетных семей

Новости
Министр финансов области Ирина Бегинина представила на заседании областной Думы проект поправок в закон об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, которые ранее одобрил профильный комитет.

Расходы возрастут суммарно на 4,2 млрд рублей. Доходы станут больше на 3 млрд рублей.

«В рамках депутатского проекта Вячеслава Викторовича Володина предусмотрены средства в общей сумме 820 млн рублей. Деньги направят на благоустройство территорий муниципальных образований области, в том числе Петровск – 20 млн рублей, Вольск – 70 млн рублей, Хвалынск – 20 млн рублей, Татищево – 10 млн рублей, ЗАТО Светлый – 40 млн рублей, Базарный Карабулак – 10 млн рублей, Новые Бурасы – 5 млн рублей, Саратов – 545 млн рублей, Энгельс – 100 млн рублей», – рассказала министр.

На технологическое присоединение Центра обработки данных к сетям электроснабжения направят 2,9 млрд рублей, из них свыше 2,5 млрд рублей поступит при содействии спикера Госдумы из федерального бюджета.

Для обеспечения инфраструктурой земельных участков многодетных семей распределят 89,6 млн рублей. На завершение строительства противотуберкулезного диспансера из областного бюджета запланировано 100 млн рублей. На берегоукрепление направят 128,5 млн рублей.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина дополнительно выделяется 80 млн рублей для проведения ремонтных работ на территории мемориального комплекса «Парк Победы».

На ремонт и оснащение оборудованием, инвентарем школ запланировано 29,3 млн рублей. На 30 млн рублей увеличатся ассигнования на реализацию инициативных проектов.

Для финансирования непредвиденных расходов на 400 млн рублей увеличат резервный фонд Правительства области.