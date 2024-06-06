Ершовская школа вместе с капремонтом получит новое спортивное ядро

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Во время своего визита в Ершовский район губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил школу № 3, вошедшую в федеральную программу по капитальному ремонту. Тогда, в феврале, образовательное учреждение еще только готовилось к предстоящим работам. И глава региона пообещал выделить дополнительное финансирование на благоустройство территории школы и обустройство спортивного ядра.Сейчас ремонт школы идет полным ходом. И планы на создание универсальной спортивной площадки начинают воплощаться в жизнь.Здесь появится комбинированное покрытие кластера, включающее в себя асфальтирование дорожек и укладку бесшовных покрытий площадки из резиновой крошки. Кроме того, будет обеспечено освещение для того, чтобы использовать возможности спортивного ядра и в вечернее время.Будет установлен и комплекс для сдачи норм ГТО. Это поможет учащимся сдать нормативы и получить дополнительные баллы к ЕГЭ. Также установят оборудование для воркаута, тренажеры, перекладины, скамьи для отжиманий и мишени для стрельбы.Предусмотрена и установка специального оборудования для детей и подростков, имеющих ограничения по здоровью в виде наклонных брусьев.Директор образовательного учреждения Антонина Широкова с нескрываемой радостью комментирует спортивное будущее школы:- В школе обучается более тысячи детей, и конечно, среди них есть ребята, обладающие незаурядным спортивным потенциалом. Наша задача – помогать развивать их способности. И с появлением спортивного ядра у нас будет для этого больше возможностей. Мы очень рады, что обустройство такого важного для нас объекта по времени совпадает с капитальным ремонтом школы. И обновленное здание, и спортивная площадка в комплексе создадут оптимальную завершенность объекта. С нетерпением ждем момента, когда можно будет увидеть конечный результат.