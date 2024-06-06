В регионе повышается эффективность процедур ЭКО

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В Саратовской области продолжается работа по повышению эффективности процедур ЭКО.Сейчас 60% всех программ ЭКО по полису обязательного медицинского страхования проводится в Клиническом перинатальном центре Саратовской области. За 2023 год здесь выполнили 827 циклов ЭКО, что на 5,2%, больше, чем в 2022 году. Отметим, что Клинический перинатальный центр проводит процедуры, которые ранее были возможны лишь за пределами региона и в федеральных клиниках.Это стало возможным, в том числе, и благодаря новейшему оборудованию, с помощью которого проводится предимплантационное генетическое тестирование. Это уникальная процедура, позволяющая выявить генетические нарушения до переноса эмбриона в матку. Оборудование закупили благодаря дополнительному финансированию в размере 40 млн рублей, выделенному по инициативе губернатора Романа Бусаргина.В этом году при содействии главы региона выделено дополнительное финансирование в размере 9,7 млн рублей. На эти средства приобретут инкубатор для эмбрионов, ламинарной станции, аппарат УЗИ.«Важнейшим фактором в повышении эффективности процедур ЭКО является качество культивирования эмбрионов, как одного из главных этапов ЭКО, что, в свою очередь, непосредственно зависит от оборудования. Именно в инкубаторе для эмбриона создаются благоприятные условия развития – строго соблюдается газовый состав, температурный режим, соблюдается термостабильность среды, что позволяет создать условия, максимально приближенные к материнским. Как следствие – повышается «качество» эмбрионов и эффективность процедур ЭКО», – рассказала главный врач Клинического перинатального центра Саратовской области Елена Ермолаева.Обновление оборудования позволяет оказывать медицинскую помощь в рамках вспомогательных репродуктивных технологий на уровне федеральных клиник и общероссийских стандартов. Это увеличивает эффективность процедуры ЭКО, а, следовательно, дарит счастье материнства еще большему количеству женщин.