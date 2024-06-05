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Саратовская область участвует в «Белагро-2024» в числе 12 ведущих аграрных регионов России

Новости
Саратовская область участвует в «Белагро-2024» в числе 12 ведущих аграрных регионов России


Зампред Правительства – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский возглавил делегацию региона на открытии 34-й международной специализированной выставки «Белагро-2024», которая проходит в Минске в рамках Белорусской агропромышленной недели.

Одной из первых павильон Саратовской области посетила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

В рамках встречи Роман Ковальский обсудил с федеральным министром предварительные итоги весенней посевной кампании, затронув темы майских заморозков, страховых выплат и поддержки пострадавших хозяйств, а также реализацию на территории региона госпрограммы Комплексного развития сельских территорий и предстоящий чемпионат России по пахоте. Напомним, в этом году он пройдет в Саратовской области 16-18 августа.

Кроме того, вместе с руководителями региональных органов управления АПК Роман Ковальский принял участие в ключевом событии официального открытия выставки – пленарной сессии «Продовольственная безопасность ЕАЭС», которую провел глава кабмина Михаил Мишустин и которая была посвящена актуальным темам международного партнерства в АПК.

Как рассказал зампред, Саратовская область участвует в «Белагро-2024» вместе с 12 ведущими аграрными регионами России. Стоит отметить, что на сегодняшний день саратовские предприятия поставляют на белорусский рынок широкий ассортимент товаров, среди которых – масложировая продукция, крупы, макаронные и кондитерские изделия, ветеринарные препараты. В структуре экспорта товаров из Беларуси значительную долю занимает сельскохозяйственная техника и автомобили МАЗ. Перспективы дальнейшего сотрудничества с Минским автомобильным заводом Роман Ковальский обсудил с заместителем генерального директора – директором по маркетингу Владимиром Янушко.

Помимо продукции АПК, регион экспортирует в Республику Беларусь полимерные рукава, подшипники, системы пожарной и охранной сигнализации, трубопроводную арматуру – это и многое другое представлено на стенде Саратовской области компаниями «ПСК Геодор Экспорт», ГК «Подшипник Волга», заводом «АВРОРА» и другими.

Международная выставка будет работать до 9 июня в особой экономической зоне – китайско-белорусском индустриальном парке «Великий Камень» в пригороде Минска.