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Саратовцы заплатят 155 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима в лесах

Новости
Саратовцы заплатят 155 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима в лесах

О штрафах, которые заплатят жители Саратовской области за нарушение противопожарного режима в лесах, рассказал на встрече со студентами Саратовского политехнического колледжа первый заместитель начальника управления лесного хозяйства регионального минприроды Максим Шепталов.

Специалист минприроды уточнил, что в лесах проводятся систематические патрулирования для выявления возможных нарушителей.

«В этом году уже составлено 35 протоколов об административных правонарушениях на граждан. Протоколы составлялись за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. Например, за разведение костров составлено 8 протоколов (23% от их общего числа). Учитывая, что в области введен особый противопожарный сезон, сумма наложенных штрафов оказалась внушительной и составила 155 тысяч рублей», - пояснил Максим Шепталов.

Он также напомнил, что в случае обнаружения лесного пожара следует незамедлительно сообщить по номеру «112» или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: 8 (8452) 49-05-16, также можно позвонить на горячую линию лесной охраны – 8 800 100 94 00.

Ребята узнали о правилах безопасного поведения в лесу, о способах предотвращения лесных пожаров, а также о порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Мне было интересно узнать не только правила пожарной безопасности, но и также что делать, если заблудился в лесу», - поделилась Сусан Мамедова, студентка 2 курса колледжа.