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Бойцам СВО передали маскировочные сети, сделанные в Энгельсском доме-интернате

Новости
Бойцам СВО передали маскировочные сети, сделанные в Энгельсском доме-интернате

Жители Энгельсского дома-интерната встретились с участниками специальной военной операции. Мероприятие прошло под девизом «Участники СВО - герои нашего времени».

На встрече присутствовали заместитель председателя Энгельсского отделения ветеранов «Боевое братство» Олег Алхутов, ефрейтор, разведчик БПЛА минометной батареи Сергей Сафарчев, старшина третьей реактивной артиллерийской батареи 83 САП Руслан Попов.

Сотрудники Энгельсского дома-интерната передали бойцам маскировочные сети, сделанные их подопечными.

Маскировочные покрытия изготавливаются под руководством волонтеров группы «Своих не бросаем» Нисы Расуловой и Елены Александровой. На фронт переданы уже две сети.

«Маскировочные сети широко применяются для прикрытия бойцов, вооружения, военной техники и других важных объектов. Такая вещь в прямом смысле может спасти жизни, поэтому добровольцы со всей России осваивают новое полезное ремесло. Технология изготовления маскировочных сетей требует сосредоточенности, внимания, усидчивости, умения разбираться в схемах. Наши проживающие уже хорошо освоили навыки и рады внести свой вклад в общее дело победы», - прокомментировали в учреждении.

В завершении встречи все присутствующие почтили память погибших героев специальной военной операции минутой молчания.