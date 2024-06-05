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55000 жителей региона приняли участие в экологических мероприятиях

Новости
55000 жителей региона приняли участие в экологических мероприятиях


В Москве состоялся юбилейный XV международный форум «Экология». Мероприятие традиционно проходит с 4 по 5 июня в День эколога и Всемирный день окружающей среды и организовано при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, ключевых федеральных и региональных ведомств.

В работе мероприятия ежегодно принимают участие более 1200 человек из 70 регионов России. Саратовскую область на форуме представляет министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

В регионе активно реализуется сразу несколько региональных проектов национального проекта «Экология» - это «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна» и «Оздоровление Волги».

«Надо отметить, что саратовцы активно включаются в экологическую повестку. Так, в прошлом году было организовано и проведено более 200 различных экомероприятий, в которых приняло участие более 55 000 жителей региона. Наиболее крупные и значимые из них проводились в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экология» в формате Всероссийских и областных экологических акций. Это и «Сад памяти», и «Вода России», и акция по лесовосстановлению «Сохраним лес!», и другие», - считает Константин Доронин.

В деловую программу вошли более 30 сессий по шести тематическим направлениям. Отдельной задачей мероприятия станет объединение мнений и инициатив общества, выработка и формирование предложений по дальнейшей реализации нацпроекта «Экология».

Результатом работы форума станет общественная резолюция с рекомендациями для принятия определенных решений.