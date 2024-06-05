Инженер из Саратовской области создает детские площадки при господдержке

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Алексей Астахов занимается производством детских площадок. В развитии его предприятия активное содействие оказывает Центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».«К производству детских площадок я пришел не случайно. Во-первых, всегда увлекался производством - это и наружная реклама, и оборудование для обеспечения доступности для инвалидов, что позволяет использовать широкий спектр технических решений. Во-вторых, меня всегда привлекали технологии и воплощение своих уникальных идей. Все оборудование, которое мы производим, разработано нами с самого начала, мы продумываем и воплощаем каждую деталь наших изделий. Моя деятельность в основном связана с инженерным творчеством», - рассказывает Алексей Астахов.Компания получила патент на изобретение детской игровой мебели с уникальными элементами крепления, а затем перешла к разработке сборно-разборных детских игровых площадок из дерева и фанеры.Предприятие выполняет в том числе муниципальные заказы, выигрывает аукционы на создание детских площадок в жилых районах.Алексей Астахов является активным получателем поддержки от Центра «Мой бизнес» области.«Мы часто обращаемся за поддержкой в Центр "Мой бизнес", в частности, мы получали софинансирование по сертификации наших детских площадок. Этот процесс обязателен для нас, и в течение двух лет мы активно участвовали в данной программе. Сертификация изделий является дорогостоящей процедурой, поэтому поддержка от Регионального центра инжиниринга стала для нас очень ценной и ощутимой. Кроме того, Центр "Мой бизнес" оперативно информирует о всех мерах государственной поддержки, что позволяет нашей компании ими своевременно пользоваться и активно развиваться», - отметил Алексей Астахов.