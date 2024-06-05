«В ПФО активно развиваются новые платформы диалога с жителями», - Игорь Буренков

просмотров: 159

4 июня 2024 года в Самаре заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков принял участие в работе Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО, которое прошло под председательством ее координатора, председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина. В заседании также участвовали врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, помощник полномочного представителя Алексей Симонов, главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, депутаты Государственной Думы, сенаторы, руководители региональных парламентов.Парламентарии обсудили взаимодействие органов власти с жителями муниципальных образований и институтами гражданского общества регионов при решении вопросов местного значения и меры поддержки инновационной деятельности на территории субъектов ПФО.По первому вопросу заместитель полномочного представителя Игорь Буренков дал оценку деятельности органов МСУ и обозначил направления работы, где есть резервы для повышения социального самочувствия и уровня доверия людей местной власти: совместное развитие территорий и создание комфортной среды для жизни через реализацию государственных и региональных программ и различные формы участия граждан в решении локальных проблем (через ТОСы, институт старост, самообложение жителей и др.). Органы МСУ должны максимально вовлекать людей в отбор проектов, опираясь на общественный контроль за их реализацией и получение обратной реакции по достигнутому. Саратовская область несколько раз прозвучала в качестве положительного примера.«Считаю, что Саратовская область во многом здесь в передовиках. Диалог с горожанами и сельчанами у нас выстроен конструктивно. Некоторое время назад на одном из заседаний Ассоциации докладывал о том, как развито в ПФО инициативное бюджетирование. Это в том числе одна из форм взаимодействия», – отметил Михаил Исаев, председатель саратовской областной Думы.Еще одно направление для местной власти, где требуется качественный рост, – повышение информационной открытости институтов управления и внедрение обратной связи через муниципальные центры управления, которые создаются по поручению Президента России Владимира Путина. Сегодня в ПФО в разных формах создано 132 МЦУ в четырех регионах: Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях. Приняты решения о создании МЦУ в Удмуртии и Пензе. Игорь Буренков рекомендовал распространить этот формат коммуникации с жителями и в других регионах ПФО, тем более что «система, созданная на платформах обратной связи Центров управления регионами АНО «Диалог», доказала эффективность: в 2023 году отработано 1 млн 200 тыс. обращений, и их количество ежегодно растет». В ПФО главы регионов и муниципальных образований через соцсети успешно ведут прямой диалог с жителями, информируют о принятых решениях, поэтому общее число подписчиков их страниц превышает 4,5 млн пользователей. По мнению заместителя полпреда, депутаты должны перенять опыт представителей региональных органов власти и местного самоуправления по взаимодействию с жителями через личные страницы в социальных сетях.Игорь Буренков отметил важность и традиционных форматов коммуникации – встреч, личных приемов, прямых эфиров, публичных слушаний, общественных обсуждений, отчетов местных глав перед жителями и др.В ходе обсуждения второго вопроса Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников доложил о мерах поддержки инновационной деятельности в регионах ПФО.Игорь Буренков отметил, что «округ сегодня лидирует по уровню инновационной активности в России». В регионах применяются разные стимулы инновационной деятельности. Так, в 10 субъектах РФ ПФО действует 33 технопарка, создано четыре научно-образовательных центра мирового уровня, разработаны комплексные региональные программы научно-технологического развития.