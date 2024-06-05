Саратовская область поднялась в рейтинге благосостояния семей

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Среди регионов ПФО выделяется Саратовская область, которая поднялась на два места по сравнению с прошлым годом. Так, после минимальных расходов в семье с двумя детьми у саратовцев остается 36 тысяч 400 рублей. В семье с одним ребенком потенциальный остаток составляет чуть более 51 тысячи рублей. Это больше, чем у жителей Нижегородской, Пензенской, Ульяновской и Кировской областей, а также республик Марий Эл и Мордовия. Во всероссийском списке Саратовская область также оказалась в «золотой середине» – на 46-м месте.Лучшим из ПФО стал Татарстан, также хорошие результаты продемонстрировал Пермский край. Высокое место Оренбургской области обусловлено низкими ценами на жилье в этом регионе, Удмуртия взобралась выше обычного из-за роста благосостояния населения, занятого в традиционно сильном в республике ВПК. Эта же причина вкупе со сравнительно низкой стоимостью потребительской корзины поспособствовала возвышению Чувашии.Расчет произведен путем сложения двух чистых средних годовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.