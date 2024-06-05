5 июня 2024 СРЕДА
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10:00 | 05 июня
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Победителем юбилейного Конкурса конкурсов вокалистов стал тенор из Москвы

Новости / Культура
Победителем юбилейного Конкурса конкурсов вокалистов стал тенор из Москвы

Завершился 25-й Конкурс конкурсов вокалистов Собиновского фестиваля.

Лауреатом первой степени стал солист Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко тенор Даниил Малых.

Лауреатом второй степени стала сопрано Ольга Стародубова из Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета, лауреатом третьей степени - сопрано Анастасия Лапа из Самарского академического театра оперы и балета им. Д. Шостаковича.

Дипломы получили Владислав Бирюков (Нижний Новгород), Яна Айвазян (Москва), Канг Чан Соль (Южная Корея).

Приз зрительских симпатий с большим перевесом голосов присужден Владиславу Бирюкову.