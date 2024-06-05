Саратовские гребцы завоевали медали на Международных соревнованиях и получили путевки на игры БРИКС

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С 30 мая по 2 июня на Гребном канале Москва состоялись Международные соревнования «63-я Большая Московская регата». В соревнованиях приняли участие более 1300 спортсменов из 20 регионов РФ и 7 стран: Кубы, Сербии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана, Республики Беларусь и России.Спортсмены саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту завоевали 19 медалей разного достоинства.– 5 золотых– 8 серебряных– 6 бронзовыхВалентина Плаксина, Марина Рубцова, Елизавета Крылова, Роман Ломачёв, Виолетта Зинина завоевали путевки на игры БРИКС.Никита Кудряшов и Артем Саушкин прошли отбор для участия в Первенстве Белорусси.Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели Сергей Игнатов, Татьяна Игнатова, Екатерина Нестерова, Марина Мельчакова, Иван Фуфаев, Анна Фуфаева, Алексей Колобухов, Ольга Новиков, Сергей Новиков, Елена Гришкина.