В областном филиале фонда «Защитники Отечества» рассказали о мерах поддержки участников СВО и их семей

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Сегодня, 3 июня, в региональном филиале Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Саратовской области прошел брифинг заместителя Председателя Правительства области Сергея Егорова и руководителя филиала Дениса Белоусова по мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей.Представляя данные совместной работы фонда и правительства области за прошедший со дня основания организации год, спикеры подчеркнули, что взаимодействие выстроено по всем направлениям – от решения социально-бытовых вопросов до трудоустройства, как участников специальной военной операции, так и членов их семей.Одна из мер поддержки семей участников специальной военной операции – предоставление детям льготных путевок в детские оздоровительные организации. В этом году планируется оздоровить 1,5 тысячи детей, при этом большая часть – 800 детей – отдохнут летом.Важное направление – реабилитация членов семей участников СВО и неработающих ветеранов боевых действий в социально-оздоровительных центрах, подведомственных министерству труда и социальной защиты области.«Кроме того, областной службой занятости участникам специальной военной операции, членам их семей предоставляется помощь в трудоустройстве. Это одно из важных направлений, помогающих социальной адаптации. Эта помощь включает в себя не только содействие в поиске работы, но и оказание услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке, профессиональному обучению, содействию самозанятости и другим направлениям. При этом работа с каждым, кто обращается, ведется индивидуально с закрепленным куратором из числа специалистов региональных кадровых центров», - рассказал Сергей Егоров.Как отметил руководитель филиала Денис Белоусов, с 1 июня 2023 года в саратовский филиал обратились 6188 граждан, в работу было принято более 8000 обращений граждан, около 80% которых на данный момент уже решены.Чаще всего саратовцы обращались за содействием в получении удостоверения ветерана боевых действий, в содействии по медицинской части и социальной реабилитации, в получении льгот в образовательных учреждениях, льгот по коммунальным платежам, по оказанию юридической помощи.Также для удобства граждан, филиал открыл пункты приема граждан в 13 районах области. В дальнейшем планируется открыть аналогичные пункты приема в каждом районе Саратовской области.В настоящее время филиал фонда совместно с министерством здравоохранения Саратовской области проводит диспансеризацию демобилизованных ветеранов специальной военной операции. Учреждения здравоохранения на местах выходят на связь с ветеранами и проводят обследования по заранее утвержденному плану. В случае выявления каких-либо заболеваний, демобилизованных бойцов направят на дальнейшее лечение.«Отмечу, что благодаря совместной работе с фондом ни одно обращение не остается без внимания, поступающие вопросы оперативно отрабатываются по компетенции министерств и ведомств. К работе подключены и администрации муниципальных районов и городских округов области», - обратил внимание Сергей Егоров.