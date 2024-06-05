До конца июня продлен прием заявок на конкурс «Инвестор года»

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Предприятия и компании региона, реализовавшие в 2023 году инвестиционные проекты, приглашаются к участию в ежегодном областном конкурсе «Инвестор года».Заявки принимаются министерством инвестиционной политики области до 30 июня 2024 года одним из способов:- лично в министерство по адресу: г. Саратов, ул. Рабочая 145 А, 11 этаж;- на почтовый адрес: г. Саратов, 410042, ул. Московская, д.72- на электронную почту: mininvest@saratov.gov.ru.«В прошлом году на конкурс было подано 58 заявок. В текущем году добавлены новые номинации – «Инвестор года в сфере устойчивого развития (ESG) и создания объектов инфраструктуры» и «Инвестор года в сфере сельского производства – крестьянско-фермерские хозяйства (индивидуальные предприниматели)», - отметила первый замминистра инвестиционной политики Вера Лазукина.