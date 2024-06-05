Саратовские автоспортсмены завоевали Кубок Черноземья

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Команда спортсменов Саратовской юношеской автомобильной школы победила в межрегиональных соревнованиях по автомногоборью на Кубок Черноземья. Соревнования проходили в р.п. Кантемировка Воронежской области.В программу соревнований входили: скоростное маневрирование – «классика», «нестандарт», конкурс знатоков правил дорожного движения.В личном зачете победителем стал Алексей Руденков из команды Новосибирска, саратовские автоспортсмены Макар Шмелев и Савва Пименов заняли II и III места.Лучшей в конкурсе знатоков правил дорожного движения стала Анастасия Кутищева из Саратова.Всего в соревнованиях приняли участие 53 спортсмена из 10 регионов России.