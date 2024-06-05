Посевная-2024: в Саратовской области посеяно более 2,8 млн га, все погибшие культуры пересеяны

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Руководители и специалисты министерства сельского хозяйства области продолжают знакомиться с ходом полевых работ в муниципальных районах области. Так, первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников посетил хозяйства Ершовского, Краснокутского и Советского МР.Всего к сегодняшнему дню, по словам Дмитрия Уполовникова, яровые культуры посеяны на площади 2802,6 тыс. га (98,4%). За последние сутки посеяно более 27 тыс. га.Площадь под техническими культурами занимает 1554 тыс. га, сев кормовых культур завершен. План по севу овощных культур выполнен на 91%, бахчевых – 81%.«Все погибшие в результате майских заморозков культуры пересеяны», - уточнил первый замминистра.