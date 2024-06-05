5 июня 2024 СРЕДА
Новости
12:00 | 05 июня
Саратовская область участвует в «Белагро-2024» в числе 12 ведущих аграрных регионов России
11:00 | 05 июня
Саратовцы заплатят 155 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима в лесах
10:00 | 05 июня
Бойцам СВО передали маскировочные сети, сделанные в Энгельсском доме-интернате
09:00 | 05 июня
55000 жителей региона приняли участие в экологических мероприятиях
19:00 | 04 июня
«В ПФО активно развиваются новые платформы диалога с жителями», - Игорь Буренков
18:41 | 04 июня
Победу в весеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса» по волейболу празднует команда АРХИWOOD
18:40 | 04 июня
«Россия с Вами»: Россотрудничество и Волгоградский «Дом дружбы» реализуют совместный проект
18:30 | 04 июня
Саратовская область поднялась в рейтинге благосостояния семей
18:07 | 04 июня
Инженер из Саратовской области создает детские площадки при господдержке
18:00 | 04 июня
Победителем юбилейного Конкурса конкурсов вокалистов стал тенор из Москвы
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовцев приглашают в сказку о Пушкине

Новости
Саратовцев приглашают в сказку о Пушкине


Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» выходит на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия.

Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами.

Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма.

Доступен по Пушкинской карте.