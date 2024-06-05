Саратовцев приглашают в сказку о Пушкине

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Полнометражный мультфильм «Пушкин и… Михайловское. Начало» выходит на большие экраны в кинотеатрах России 6 июня 2024 года к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.Этот мультфильм о том, как Александр Пушкин совсем молодым человеком оказался в ссылке в скучной деревне. И именно здесь, в селе Михайловское, среди полей, холмов, лесов и рек с ним произошло чудо: спустя два года Пушкин, уезжая из родового имения, превратился в гениального поэта. Стал тем Пушкиным, которого столетия знает и любит вся Россия.Мультфильм придумали продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов. Основной задачей авторов стала идея показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а как персонажа с настоящими человеческими чувствами.Режиссёром и сценаристом выступила Екатерина Гаврюшкина, придумавшая сюжеты и мотивы мультфильма.Доступен по Пушкинской карте.