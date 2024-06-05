5 июня 2024 СРЕДА
Новости
12:00 | 05 июня
Саратовская область участвует в «Белагро-2024» в числе 12 ведущих аграрных регионов России
11:00 | 05 июня
Саратовцы заплатят 155 тысяч рублей за нарушение противопожарного режима в лесах
10:00 | 05 июня
Бойцам СВО передали маскировочные сети, сделанные в Энгельсском доме-интернате
09:00 | 05 июня
55000 жителей региона приняли участие в экологических мероприятиях
19:00 | 04 июня
«В ПФО активно развиваются новые платформы диалога с жителями», - Игорь Буренков
18:41 | 04 июня
Победу в весеннем сезоне «Лиги Чемпионов Бизнеса» по волейболу празднует команда АРХИWOOD
18:40 | 04 июня
«Россия с Вами»: Россотрудничество и Волгоградский «Дом дружбы» реализуют совместный проект
18:30 | 04 июня
Саратовская область поднялась в рейтинге благосостояния семей
18:07 | 04 июня
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18:00 | 04 июня
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Павел Семенов из Аткарского района награжден медалью «За отвагу»

Новости
Павел Семенов из Аткарского района награжден медалью «За отвагу»


Указом Президента Российской Федерации рядовой из села Даниловка Аткарского района Павел Семенов награжден медалью «За отвагу».

В зоне СВО Павел, позывной «Лис», находится с первых дней, за добросовестное выполнение служебных обязанностей был награжден Почетной грамотой. При наступлении, особо отличился в боях за взятие очередного населенного пункта и был награжден медалью «За отвагу».

Жена Надежда и двухлетняя дочка Катя ждут любимого мужа и папу домой.

«Мой муж настоящий мужчина, защитник, боец. Твердо сказал, что от призыва бегать не будет, у него есть опыт военной службы. Нам велел ждать!», - рассказывает супруга бойца.