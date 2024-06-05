Павел Семенов из Аткарского района награжден медалью «За отвагу»

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Указом Президента Российской Федерации рядовой из села Даниловка Аткарского района Павел Семенов награжден медалью «За отвагу».В зоне СВО Павел, позывной «Лис», находится с первых дней, за добросовестное выполнение служебных обязанностей был награжден Почетной грамотой. При наступлении, особо отличился в боях за взятие очередного населенного пункта и был награжден медалью «За отвагу».Жена Надежда и двухлетняя дочка Катя ждут любимого мужа и папу домой.«Мой муж настоящий мужчина, защитник, боец. Твердо сказал, что от призыва бегать не будет, у него есть опыт военной службы. Нам велел ждать!», - рассказывает супруга бойца.