На 11 площадках области пройдет цикл концертов, посвященных Лидии Руслановой

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На 11 площадках Саратовской области будет представлен цикл концертов, посвященных памяти великой русской певицы Лидии Андреевны Руслановой, которую любят и чтят земляки. В годы Великой Отечественной войны «гвардии певица» дала на фронтах 1120 концертов, поднимая моральный дух солдат. 8 мая 1945 года в Берлине, на ступенях поверженного Рейхстага, «царица русской песни» Лидия Русланова исполняла для советских солдат-победителей легендарную «Катюшу», «Валенки», «Степь широкую…» и в памяти народной по праву осталась одним из символов Великой Победы.В июне 2024 года на Саратовской земле тоже будет звучать «Катюша». И в этом — связь времен, верность русской традиции и любовь к Отечеству.В мероприятии примет участие народный артист России Василий Овсянников. Он в числе других артистов «Москонцерта» награжден медалью «Участнику специальной военной операции».Василий Овсянников не раз побывал с концертами в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Сирии. В мае Василий Петрович в очередной раз был в Мариуполе, участвовал в концерте, приуроченном к годовщине освобождения города.— Мариуполь — это мой город. Это Россия. Это наша страна, — говорит народный артист. — В годы Великой Отечественной войны артисты — вспомните Лидию Русланову, Клавдию Шульженко, да и много еще кого — ездили с концертами по фронтам, укрепляли боевой дух. И сегодня миротворческая миссия искусства востребована в зоне СВО. Я бываю на передовой. В блиндажах, в окопах даю концерты. И слышу от бойцов: «Мы после этого можем совершить любые подвиги».3-9 июня профессор, действительный член Международной академии культуры и искусства, обладатель премии «Глас ангельский Руси», лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Василий Овсянников принимает участие в проекте «Песня — душа народа».Проект реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».