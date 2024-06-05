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На 11 площадках области пройдет цикл концертов, посвященных Лидии Руслановой

Новости
На 11 площадках области пройдет цикл концертов, посвященных Лидии Руслановой


На 11 площадках Саратовской области будет представлен цикл концертов, посвященных памяти великой русской певицы Лидии Андреевны Руслановой, которую любят и чтят земляки. В годы Великой Отечественной войны «гвардии певица» дала на фронтах 1120 концертов, поднимая моральный дух солдат. 8 мая 1945 года в Берлине, на ступенях поверженного Рейхстага, «царица русской песни» Лидия Русланова исполняла для советских солдат-победителей легендарную «Катюшу», «Валенки», «Степь широкую…» и в памяти народной по праву осталась одним из символов Великой Победы.

В июне 2024 года на Саратовской земле тоже будет звучать «Катюша». И в этом — связь времен, верность русской традиции и любовь к Отечеству.

В мероприятии примет участие народный артист России Василий Овсянников. Он в числе других артистов «Москонцерта» награжден медалью «Участнику специальной военной операции».

Василий Овсянников не раз побывал с концертами в зоне боевых действий в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Сирии. В мае Василий Петрович в очередной раз был в Мариуполе, участвовал в концерте, приуроченном к годовщине освобождения города.

— Мариуполь — это мой город. Это Россия. Это наша страна, — говорит народный артист. — В годы Великой Отечественной войны артисты — вспомните Лидию Русланову, Клавдию Шульженко, да и много еще кого — ездили с концертами по фронтам, укрепляли боевой дух. И сегодня миротворческая миссия искусства востребована в зоне СВО. Я бываю на передовой. В блиндажах, в окопах даю концерты. И слышу от бойцов: «Мы после этого можем совершить любые подвиги».

3-9 июня профессор, действительный член Международной академии культуры и искусства, обладатель премии «Глас ангельский Руси», лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Василий Овсянников принимает участие в проекте «Песня — душа народа».

Проект реализуется с использованием гранта Российского фонда культуры в рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта Президента Владимира Путина «Культура».