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В Саратовской области прошли «Большие семейные выходные»
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В Саратовской области прошли «Большие семейные выходные»

Новости
В Саратовской области прошли «Большие семейные выходные»


В Год семьи в районах области прошли «Большие семейные выходные», объединившие тысячи семей региона

В Балашове в первые дни лета для детей и родителей проведены увлекательные мастер-классы, игры, конкурсы, спортивные и интеллектуальные состязания.

Для маленьких жителей Энгельса и их родителей в Парке «Покровский» разместилась игровая площадка, где все желающие могли пройти увлекательный семейный квест, сразиться в настольные и спортивные игры, посмотреть концерт или смастерить что-то своими руками.

А в Ртищево участники праздника смогли попробовать себя в роли художников, кулинаров, мастеров по росписи, узнать о народных семейных традициях и поучаствовать в интерактивной программе от любимых мультперсонажей.

В городском парке Саратова проходила большая праздничная программа от Российского детского фонда. Игровые и концертные площадки, увлекательные конкурсы и мастер-классы стали местом притяжения для семей.

Проект «Большие семейные выходные» продолжается. В Год семьи жителей региона ждет много интересных событий.