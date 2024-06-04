В Саратовской области прошли «Большие семейные выходные»

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В Год семьи в районах области прошли «Большие семейные выходные», объединившие тысячи семей регионаВ Балашове в первые дни лета для детей и родителей проведены увлекательные мастер-классы, игры, конкурсы, спортивные и интеллектуальные состязания.Для маленьких жителей Энгельса и их родителей в Парке «Покровский» разместилась игровая площадка, где все желающие могли пройти увлекательный семейный квест, сразиться в настольные и спортивные игры, посмотреть концерт или смастерить что-то своими руками.А в Ртищево участники праздника смогли попробовать себя в роли художников, кулинаров, мастеров по росписи, узнать о народных семейных традициях и поучаствовать в интерактивной программе от любимых мультперсонажей.В городском парке Саратова проходила большая праздничная программа от Российского детского фонда. Игровые и концертные площадки, увлекательные конкурсы и мастер-классы стали местом притяжения для семей.Проект «Большие семейные выходные» продолжается. В Год семьи жителей региона ждет много интересных событий.