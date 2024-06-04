Краснокутский электромеханический завод продолжает наращивать свои мощности и расширять производство

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Предприятие было создано более полувека назад. На нем выпускают электромагнитные клапаны и электромагниты, применяемые в системах авиационной, автомобильной и сельскохозяйственной техники.В прошлом году завод расширил сотрудничество по поставкам своей продукции с рядом крупных машиностроительных предприятий. По итогу прибыль выросла на 61%. В этом году объем производства планируется увеличить до 880 млн рублей.Поговорили с руководством завода про обеспечение кадрами. Сейчас на предприятии трудоустроено 380 человек. Средняя зарплата с учетом повышения с 1 января текущего года на 10% составляет 67 тысяч рублей. Острой нехватки специалистов не наблюдается. Это говорит о том, что на заводе берегут коллектив и создают все необходимые условия. Такие предприятия имеют стратегическое значение, особенно для районов, так как обеспечивают для жителей стабильные рабочие места.