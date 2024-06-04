4 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
09:18 | 04 июня
В Саратовской области прошли «Большие семейные выходные»
18:00 | 03 июня
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
17:00 | 03 июня
Краснокутский электромеханический завод продолжает наращивать свои мощности и расширять производство
16:00 | 03 июня
«Серебряные» волонтеры пекут пирожки участникам СВО
15:00 | 03 июня
В Саратове прошёл областной национальный праздник Сабантуй
14:00 | 03 июня
Кузнечик, прилетевший в Саратовскую область из Казахстана, для сельхозкультур не опасен
13:00 | 03 июня
В Саратове состоялась III Всероссийская массовая гонка, посвященная Международному дню велосипедиста
12:00 | 03 июня
Почти 200 тысяч животных привито против бешенства
11:00 | 03 июня
В музее боевой славы презентовали уникальную выставку «Они пленили Паулюса»
10:00 | 03 июня
Для усадьбы Парусинова в центре Саратова разработали зоны охраны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Серебряные» волонтеры пекут пирожки участникам СВО

Новости
«Серебряные» волонтеры пекут пирожки участникам СВО


Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» в центрах социального обслуживания населения работает социальная технология «Учебная кухня».

Так, «серебряные» мастерицы Красноармейского центра на площадке модуля учебной кухни в очередной раз занялись выпечкой пирожков для участников специальной военной операции. В этот раз они испекли 250 пирожков и передали их волонтерам для отправки в зону СВО.

«Серебряные» волонтеры пекут пирожки участникам СВО

«Мы не первый раз отправляем пирожки в полк для наших земляков. Ребята получат домашнюю выпечку и вспомнят свой дом, бабушек, мам и жен. Каждому из них мы желаем скорейшего возвращения домой, а всем – мира», - прокомментировали участницы кулинарной акции.

Оборудованные модули учебной кухни позволяют получателям услуг учиться пользоваться специальным оборудованием и приспособлениями, которые облегчают людям старшего возраста и инвалидам выполнять домашнюю работу по приготовлению пищи.