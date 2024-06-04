«Серебряные» волонтеры пекут пирожки участникам СВО

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Благодаря национальному проекту Президента Владимира Путина «Демография» в центрах социального обслуживания населения работает социальная технология «Учебная кухня».Так, «серебряные» мастерицы Красноармейского центра на площадке модуля учебной кухни в очередной раз занялись выпечкой пирожков для участников специальной военной операции. В этот раз они испекли 250 пирожков и передали их волонтерам для отправки в зону СВО.«Мы не первый раз отправляем пирожки в полк для наших земляков. Ребята получат домашнюю выпечку и вспомнят свой дом, бабушек, мам и жен. Каждому из них мы желаем скорейшего возвращения домой, а всем – мира», - прокомментировали участницы кулинарной акции.Оборудованные модули учебной кухни позволяют получателям услуг учиться пользоваться специальным оборудованием и приспособлениями, которые облегчают людям старшего возраста и инвалидам выполнять домашнюю работу по приготовлению пищи.