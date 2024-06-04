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В Саратове прошёл областной национальный праздник Сабантуй

Новости
В Саратове прошёл областной национальный праздник Сабантуй

Мероприятие традиционно проводится на живописной площадке в селе Усть-Курдюм на берегу Волги и собирает большое количество гостей и участников.

Ежегодно в областном Сабантуе принимают участие делегации из Республики Татарстан и Республики Башкортостан, представители муниципальных районов области, руководители национально-культурных, общественных, ветеранских организаций региона.

Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский зачитал приветственный адрес губернатора Романа Бусаргина и вручил благодарственные письма лучшим труженикам агропромышленного комплекса региона.

Также организаторов, участников и гостей мероприятия поздравила министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина и вручила благодарственные письма семьям, которые принимают активное участие в различных конкурсах и фестивалях, направленных на сохранение традиционных культурных ценностей и обычаев разных народов.

В этом году для всех гостей была организована обширная культурно-развлекательная программа, включающая в себя выступления творческих коллективов и исполнителей Саратовской области, Татарстана и Башкортостана, спортивные и игровые локации для детей, мастер-классы ремесленников.

Все желающие смогли посетить юрту и познакомиться с бытом и традициями кочевых тюркских народов.