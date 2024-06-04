Кузнечик, прилетевший в Саратовскую область из Казахстана, для сельхозкультур не опасен

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30 и 31 мая специалистами регионального минсельхоза в Новоузенском, Озинском и других районах был обнаружен залёт кузнечиков с сопредельных территорий. Это не саранча. Это серый кузнечик. Он не опасен для сельскохозяйственных культур.Специалисты Россельхозцентра ежедневно проводят обследование по саранчевым вредителям, назначен оперативный дежурный по сбору сводок обследований. Проведены совместные обследования границ с Самарской и Волгоградской областями. Стадные саранчевые вредители не обнаруженны.В Волгоградской области обработано 180 га, но не в приграничной с Саратовской областью территории. Нарастание численности саранчевых вредителей отмечается в Астраханской области, Ставропольском крае и Калмыкии. В Саратовской области ситуация по саранчевым стабильно благополучная.