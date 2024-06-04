В Саратове состоялась III Всероссийская массовая гонка, посвященная Международному дню велосипедиста

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На площади Петра Первого собралось около 1000 любителей и профессионалов велоспорта, чтобы отметить этот праздник.Мероприятие началось с общего велопарада, участники которого проехали по центральным улицам города. После этого стартовали соревнования среди спортсменов в дисциплинах маунтинбайк и групповая гонка.Победители и призеры были награждены медалями и грамотами, но главным призом для всех стала возможность разделить радость от занятия любимым видом спорта.Денис Никонов принял участие в этом ярком велопразднике вместе с детьми Таей и Любой. «Сам занимаюсь велоспортом, а теперь и дети продолжают семейные традиции, увлекаясь велоориентированием и легкой атлетикой. Спорт и активный образ жизни давно стали неотъемлемой частью нашей семьи. И сегодняшнее мероприятие, несомненно, подарило нам заряд бодрости, энергии и массу приятных впечатлений. Велопарад прошел просто отлично - много участников, ярко, весело и очень доброжелательная атмосфера», - поделился впечатлениями Денис.