Почти 200 тысяч животных привито против бешенства

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В настоящее время на территории региона завершены плановые противоэпизоотические мероприятия. Об этом рассказал начальник регионального управления ветеринарии Алексей Балалаев.«В эту весеннюю кампанию специалистами госветслужбы проведено более 20 миллионов диагностических исследований и профилактических мероприятий»,- уточнил руководитель ведомства.Самое пристальное внимание специалисты государственной ветеринарной службы уделяют ситуации по бешенству. Единственный метод защиты животных от этой инфекции - профилактическая вакцинация. В текущем году привито против бешенства почти 200 тысяч животных, в том числе 42 тысячи мелких домашних животных (собак и кошек).Также на территории всей области ежегодно проводится иммунизации против бешенства диких плотоядных животных. В этом году для этих целей в область будет поставлено почти 1 миллион доз оральной вакцины.Кроме того против ящура с начала года проведена иммунизация почти 600 тысяч восприимчивых животных.Также проведение противоэпизоотических и организационно-хозяйственных мероприятий позволило оздоровить 11 неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота.«Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. Владельцы животных стали ответственнее относится к своим обязанностям, своевременно выводят из хозяйств животных-вирусоносителей. С начала 2024 года в два раза удалось снизить количество животных – вирусоносителей лейкоза до 238», - отметил Алексей Балалаев.