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В музее боевой славы презентовали уникальную выставку «Они пленили Паулюса»

Новости
В музее боевой славы презентовали уникальную выставку «Они пленили Паулюса»


В Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоялась презентация выставки «Они пленили Паулюса».

Это совместный проект с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» (Волгоград). Презентация выставки открывает цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция знакомит посетителей с бойцами 38-й мотострелковой бригады, которые в последние дни Сталинградской битвы первыми спустились в подвал универмага и «взяли» один из главных «трофеев» Великой Отечественной войны - фельдмаршала вермахта.

Константин Мелихов, Иван Бухаров, Петр Алхутов, Анатолий Кривов, Василий Фоменко, Александр Гаськов, Николай Кокарев, Иван Ласкин, Борис Мутовин, Иван Рыжов, Анатолий Солдатов, Федор Ильченко, Леонид Винокур, Иван Бурмаков. Их имена вошли в историю самого крупного сухопутного сражения Второй мировой войны.

Познакомиться с материалами новой выставки можно с 10:30 до 19:00 ежедневно, до 30 июня 2024 года.