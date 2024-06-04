Для усадьбы Парусинова в центре Саратова разработали зоны охраны

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Для ансамбля домов, который выстроил купец Михаил Дмитриевич Парусинов, утверждены зоны охраны. Усадебный комплекс находится в Саратове на улице Московской, 51.Главный каменный дом возведен купцом в середине XIX века. Кроме того, сохранились три дворовых флигеля, которые были построены в тот же период. В XX веке имущество Михаила Парусинова перешло к наследникам. А затем тут разместилось Губернское управление социального обеспечения. Позже комнаты в доме преобразовали в квартиры.Для сохранения исторического комплекса строений в городской архитектурной среде Постановлением утверждена охранная зона. Она включает территорию ансамбля, а также участок улицы Московской. На этом земельном участке разрешен капитальный ремонт зданий, реконструкция инженерной инфраструктуры, благоустройство. Новое строительство, размещение некапитальных сооружений, устройство сплошных непрозрачных ограждений - запрещено.