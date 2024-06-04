4 июня 2024 ВТОРНИК
Новости
09:18 | 04 июня
В Саратовской области прошли «Большие семейные выходные»
18:00 | 03 июня
Две семьи из Саратовской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
17:00 | 03 июня
Краснокутский электромеханический завод продолжает наращивать свои мощности и расширять производство
16:00 | 03 июня
«Серебряные» волонтеры пекут пирожки участникам СВО
15:00 | 03 июня
В Саратове прошёл областной национальный праздник Сабантуй
14:00 | 03 июня
Кузнечик, прилетевший в Саратовскую область из Казахстана, для сельхозкультур не опасен
13:00 | 03 июня
В Саратове состоялась III Всероссийская массовая гонка, посвященная Международному дню велосипедиста
12:00 | 03 июня
Почти 200 тысяч животных привито против бешенства
11:00 | 03 июня
В музее боевой славы презентовали уникальную выставку «Они пленили Паулюса»
10:00 | 03 июня
Для усадьбы Парусинова в центре Саратова разработали зоны охраны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Национально-культурные организации сыграли в футбол за Кубок Победы

Новости
Национально-культурные организации сыграли в футбол за Кубок Победы


Турнир по мини-футболу среди команд национально-культурных объединений области «Кубок Победы-2024» состоялся в Саратове.

Мероприятие прошло на футбольной площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. Организатором турнира выступила Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) в рамках социального проекта «Диалог культур и поколений 2.0», получившего поддержку на областном конкурсе грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.

Национально-культурные организации сыграли в футбол за Кубок Победы

В турнире приняли участие команды представителей армянской, казахской, дагестанской, марокканской, езидской национальностей в возрасте от 16 до 35 лет.

Национально-культурные организации сыграли в футбол за Кубок Победы

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила важность проведения таких спортивных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, популяризацию здорового образа жизни. А учитывая, что турнир проводится на Кубок Победы, в нем заложен ещё и глубокий патриотический смысл, что особенно важно в рамках проводимой в регионе работы по сохранению исторической памяти и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.