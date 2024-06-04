Национально-культурные организации сыграли в футбол за Кубок Победы

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Турнир по мини-футболу среди команд национально-культурных объединений области «Кубок Победы-2024» состоялся в Саратове.Мероприятие прошло на футбольной площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова. Организатором турнира выступила Армянская община Саратовской области «Крунк» (Журавль) в рамках социального проекта «Диалог культур и поколений 2.0», получившего поддержку на областном конкурсе грантов для некоммерческих организаций, оператором которого является министерство внутренней политики и общественных отношений области.В турнире приняли участие команды представителей армянской, казахской, дагестанской, марокканской, езидской национальностей в возрасте от 16 до 35 лет.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила важность проведения таких спортивных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, популяризацию здорового образа жизни. А учитывая, что турнир проводится на Кубок Победы, в нем заложен ещё и глубокий патриотический смысл, что особенно важно в рамках проводимой в регионе работы по сохранению исторической памяти и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.