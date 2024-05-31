11 семей из Саратовской области участвуют в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

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Саратовскую область представляют 11 команд, еще три ранее принимали участие в соревнованиях в Москве. Мероприятие самого народного проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», проходящее в Год семьи, продлится до 2 июня.В Уфе стартовал окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное», в котором участвуют семьи из Приволжского федерального округа. На торжественной церемонии открытия заключительного полуфинала с приветственным словом выступили заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.Олег Машковцев рассказал, что потребность в таком конкурсе, как «Это у нас семейное», где участвуют все поколения, сформировалась уже давно.«В нашей стране уже проводились разные семейные мероприятия, но никогда такого масштаба, не зря Президент России Владимир Путин, объявляя о старте конкурса «Это у нас семейное», выразил уверенность, что проект платформы «Россия – страна возможностей» станет действительно народным. Только от нашего федерального округа поступили заявки более чем от 120 тысяч человек – это около 20 тысяч команд. Это больше, чем в других федеральных округах. Я хочу пожелать полуфиналистам удачи и напомнить: вы уже победители. Вы выиграли драгоценное время со своей семьей, вы найдете здесь друзей, возможно, на всю жизнь, здесь вы поделитесь своими рецептами счастливой жизни и воспитания детей и узнаете чужие», – рассказал Олег Машковцев.По словам главы Правительства региона, все семьи, приехавшие на полуфинал в Уфе, достойны победы.«Президент России Владимир Путин большое внимание уделяет поддержке семей, и уникальный конкурс «Это у нас семейное» стал лишним тому подтверждением. У нас в Приволжье традиционно живут многодетные многопоколенные семьи, где уважают семейные ценности и передают их от родителей детям. Так, у нас сегодня на площадке есть прабабушка – ей исполнилось 92 года, она воспитала детей, внуков и правнуков. Это говорит о том, что у участников конкурса нет ограничений, они всего лишь должны быть крепкой любящей семьей, и тогда их ждет победа», – отметил Андрей Назаров.«Финал конкурса «Это у нас семейное» все ближе, сегодня начинается заключительный окружной полуфинал. Уже прошли мероприятия для семей Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Дальневосточного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также новых регионов страны. Сегодня на площадке собрались около 400 команд Приволжья, среди них есть владельцы кондитерской фабрики, династии транспортников, строителей, педагогов, семьи, прожившие в браке 40, 50 и даже 70 лет! Всех их объединяет приверженность традиционным ценностям и желание передавать семейную память из поколение в поколение», – отметила Оксана Ачкасова.Соревноваться 30 мая – 2 июня в Уфе будут 11 команд из Саратовской области, в их составе 61 человек. По решению Наблюдательного совета еще 3 команды выполняли конкурсные задания вместе с семьями из ЦФО в Москве, поскольку даты полуфинала ПФО совпали со школьными экзаменами.Также в числе полуфиналистов: 51 команда из Республики Башкортостан (в составе 259 человек), по 43 из Пермского края (224 человека) и Республики Удмуртия (226 человек), 38 из Нижегородской области (202 человека), 35 – Самарской области (177 человек), 29 – Республики Татарстан (147 человек), 27 – Пензенской области (142 человека), 22 – Кировской области (115 человек), 19 – Оренбургской области (101 человек), 16 – Ульяновской области (87 человек), 14 – Республики Чувашия (70 человек), 12 – Республики Марий Эл (58 человек), 8 – Республики Мордовия (43 человека). Всего 34 команды из ПФО в связи с совпадением дат проведения окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное» в Приволжском федеральном округе с датами проведения Единого государственного экзамена по математике и Основных государственных экзаменов по географии, истории, физики, химии по решению Наблюдательного совета конкурса выполняли конкурсные задания вместе с семьями из ЦФО в Москве.Всего в полуфинале принимают участие 1912 человек, среди них: 713 детей, 656 родителей, 439 представителей поколения бабушек и дедушек, 6 – прабабушек и прадедушек – 72 года. Самым юным участникам полуфинала 5 лет, а самому взрослому – 92 года. Средний возраст детей – 12 лет, родителей – 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек – 64 года, прабабушек и прадедушек – 72 года. В очных полуфиналах участвуют семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от 4 до 6 человек.Оценочные мероприятия для семей пройдут 31 мая и 1 июня. Командам предстоит пройти серию интеллектуальных, спортивных, творческих заданий. Отдельный блок посвящен знанию родных регионов. Участникам нужно продемонстрировать не только свои таланты, но и показать, насколько хорошо дети и родители знают друг друга и умеют работать в команде. К работе с участниками привлечены эксперты, которые были обучены по единой методике, разработанной совместно с психологами и другими профильными специалистами.2 июня будут объявлены фамилии всех семей-победителей из ПФО. В этот день участников также ждут познавательные лекции и мастер-классы, открытые дискуссии, встречи, концертная программа, спортивные игры и другие активности.Окружные полуфиналы уже прошли в Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Москве. На очных мероприятиях свои регионы представляют семейные команды, которые набрали по итогам дистанционного этапа наиболее высокие баллы в своем федеральном округе. К полуфиналам также допущены победители Всероссийского конкурса «Семья года – 2023». В окружные полуфиналы вышли 1 624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Республики Казахстан. Всего в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.По итогам всех окружных полуфиналов будут определены 300 семейных команд-финалистов. Все финалисты конкурса отправятся в большие семейные путешествия, а 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и Движение Первых. Конкурс проводится в Год семьи, при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Российского общества «Знание», АНО «Больше, чем путешествие», социологического агентства «Вебер» (проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы»).